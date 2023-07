On a vu Mission : impossible – Dead Reckoning Partie 1, Tom Cruise toujours efficace

Des vidéos, des images, des voix... dont il est impossible de vérifier l’authenticité et qui trompent même le plus aguerri des interlocuteurs. Son nom : l’Entité.

Et ici, se déplaçant plus "hors radars" que jamais, Ethan Hunt et son équipe affronte un ennemi des plus insaisissables : une Intelligence artificielle capable de s’infiltrer dans le moindre méandre informatique et d’en corrompre non seulement toutes les données, mais aussi d’en créer de toute pièce.

En terrain connu

Après avoir déjà dirigé deux Mission : impossible (Rogue Nation (2015) et Fallout (2018)), Christopher McQuarrie reprend les commandes de ce 7e et 8e opus.

Or, le réalisateur connaît son Tom Cruise sur le bout des doigts, depuis qu’il l’a dirigé en 2012 sur l’adaptation bad ass et très réussie de Jack Reacher.

10 ans plus tard, les voilà de nouveau réunis pour l’épisode le plus long de la franchise à ce jour.

Entre visages connus et nouveaux venus (Pom Klementieff (Les gardiens de la Galaxie) ou Hayley Atwell (Captain America : First Avenger)), les 2h43 de Mission : impossible – Dead Reckoning Partie 1 alternent scènes spectaculaires, amitiés profondes et passages obligés assez conventionnels : bastons – courses-poursuites autour du monde – révélations "Scooby-Doo"... Une répétition qui aurait tendance à lasser quand l’intensité du scénario n’est plus au rendez-vous.

Heureusement, Tom Cruise qui, à 60 printemps passés, réalise des cascades de plus en plus impressionnantes, sait en mettre plein la vue, entre une scène de combat épique à l’aveugle dans une tempête de sable ; un saut de base jump à moto ou une lutte en impesanteur à bord de l’Orient Express... quand ce n'est pas une course-poursuite en Fiat 500 ultra-boostée dans les rues italiennes.

S’il serait malvenu de reprocher à ce Mission : impossible cette débauche de scène d’action, on peut regretter un léger manque de fond. Le parallèle avec la société actuelle où il devient de plus en plus compliqué de démêler le faux du vrai, étant à peine survolé.

A moins que l’apothéose escomptée ne vienne avec le 2e volet du film. Car oui, ce nouveau chapitre Mission : impossible se décline en 2 parties.

Et même si la production a le bon goût de ne pas nous laisser sur notre faim au terme de ce premier opus, il faudra encore s’armer de patience, puisque Mission : impossible – Dead Reckoning Partie 2 est attendu pour le 26 juin 2024.