On a vu "Scream VI" : est-ce qu’on aime – toujours – les films d’horreur ?

Vous aimez les films d’horreur ? La question serait plutôt est-ce que vous les aimez toujours au bout de 6 chapitres de la saga Scream ?

Cette fois-ci, les survivants du dernier massacre de Woodsboro (dont on pensait, comme à chaque fois, que c’était le dernier) sont à New York ; où ils tentent tant bien que mal de reprendre le cours de leur vie.

Sauf qu’un nouveau Ghostface ne l’entend pas de cette oreille…

Après une scène d’intro plutôt réussie et évidemment sanguinolente, Scream VI s’applique à cocher un à un tous les marqueurs de la franchise : Courntey Cox – l’inoxydable Gale Weathers, présente depuis le premier opus, l’édiction des règles du slasher movie - respectées ou déconstruites, les "jumps scares" (de plus en plus prévisibles, il faut le dire)… Et une saga qui s’auto-cite même, avec un recul et un second degré amusant.

Grande réunion d’anciens combattant de la saga, il n’est cependant pas nécessaire d’avoir vu tous les épisodes pour comprendre ce slasher movie somme toute basique, même si le plaisir risque de ne pas être le même.

Ce qu’on perd en surprise, on le gagne en gore. Scream VI, c’est aussi beaucoup de sang, pas mal de viscères et une brutalité qui fait parfois détourner les yeux…

Seule absente regrettée : la bonne grosse trouille.

Pas de quoi, pour autant, empêcher les amateurs d’aller voir ce 6e volet, qui n’est certes pas le pire de la franchise.