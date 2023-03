On a vu "Shazam : la rage des Dieux", un film familial sans surprise

Parmi les films de super-héros sortis au cinéma depuis quelques années, les aventures de Shazam - adapté du personnage comics créé par CC Beck - ont le mérite d’essayer de se démarquer de leurs congénères en visant une audience plus jeune.

En 2019, Shazam !, racontait comment un garçon de 14 ans découvrait qu’il avait le pouvoir de se transformer en super-héros adulte...

Le film jouait notamment sur le décalage d’un ado se retrouvant dans le corps d’un homme mur. Et explorait ses relations avec le reste de la famille d’adoption dans laquelle il venait d’arriver.

Les amateurs du genre pouvaient être surpris du ton résolument plus jeune et dénué de tout second degré ; mais le concept avait séduit les familles.

Avec Shazam : la rage des Dieux, Billy Batson et ses frères et sœurs - tous désormais capables de devenir super-héros en prononçant le seul mot « Shazam » ! - vont devoir affronter les filles d’Atlas, des déesses assez colères depuis qu’un gourdin magique a été détruit dans le précédent épisode.

Si, la nouveauté aidant, le premier chapitre de la saga avait suscité un petit intérêt, ce 12e film de l’univers DC Comics n’atteint pas le même objectif.

Sans grande saveur, il s’attarde peu sur les personnages et leurs interactions pour se concentrer davantage sur une action générée par ordinateur et vue des milliers de fois.

Les moins regardant s’en contenteront.