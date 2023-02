On a vu The Fabelmans de Steven Spielberg : une grande réussite

Depuis plus de 50 ans, les films de Steven Spielberg nous font rêver, frissonner, rire à travers les aventures de personnages haut en couleur. Aujourd’hui, le cinéaste a choisi de nous parler de lui et de sa passion du cinéma. Comment elle est née et surtout comment elle lui a permis de mieux traverser et d’appréhender les aléas de sa vie familiale... loin du long fleuve tranquille qu’on imagine.

Si le film ne s’appelle pas The Spielbergs, et le héros Sammy plutôt que Stevens, The Fabelmans est bien autobiographique, mais sans être autocentré.

Tout en finesse, Spielberg y raconte les fêlures de sa famille, entre un père aimant (Paul Dano), mais effacé et une mère, exubérante et fragile (Michelle Williams), tous deux détenteurs d’un lourd secret.

Parfois très intime, Spielberg y emploie sa découverte du cinéma comme un délicat fil rouge. Une superbe façon de rendre hommage au 7e art, sans être pompeux ou ronflant.

Une grande réussite ; peut-être l'un de nos premiers coup de coeur de l'année.