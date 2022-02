On connaît le parcours de la 68e édition du Circuit de la Sarthe

La prochaine édition du circuit de la Sarthe se dévoile. 19 équipes dont 8 du World Tour prendront le départ dont Ineos et Quick Step. Et cette année, toutes les étapes seront au départ et à l’arrivée de communes sarthoises.



La première s’élancera et arrivera à Mamers le 5 avril. « Une étape exigeante, assez ouverte pour les attaquants », selon le grimpeur fertois, Nicolas Edet, de l’équipe Arkéa-Samsic, qui s’exprime sur le site du conseil départemental.





Le reste du parcours :

Lude-Lude, 173 km.

Sablé-sur-Sarthe-Sablé-sur-Sarthe 176 km.

La Chapelle-Saint-Aubin- La Chapelle-Saint-Aubin 173 km.

La dernière édition, en 2019, avait été remportée par le Français Alexis Gougeard.