Fin juin, Cyril Féraud quittera l'animation du jeu Slam et laissera sa place à un athlète

Pour le remplacer, de nombreux animateurs sont venus passer des castings , sur le plateau du jeu de France 3. Le présentateur de Télématin Damien Thévenot, le journaliste sportif Laurent Luyat, ou encore Jean-Luc Lemoine et Willy Rovelli, n'auront pas convaincu la chaîne. Cette dernière a préféré surprendre, en confiant les clés de la boutique au jeune athlète handisport Théo Curin . Du haut de ses 24 ans, il aura pour mission de continuer à faire jouer les français, à ce jeu de mots fléchés géant !

Cyril Féraud a annoncé il y a quelques semaines, qu'il quitterait l'animation de Slam, fin juin , pour aller animer un autre jeu. Il sera en effet, au commande de "Tout le monde veut prendre sa place", en septembre, en lieu et place de Jarry.

Théo Curin a déjà collaboré avec France Télévisions

Le palmarès sportif de Théo Curin est solide. Il a gagné deux médailles d'argent aux championnats du monde de natation handisport, une médaille de bronze aux championnats du monde de Londres et une quatrième place en nage libre aux Jeux paralympiques de Rio.

Théo Curin a eu une première expérience d'acteur dans la série Vestiaires sur France 2. Il a par la suite été dans Plus Belle la Vie sur France 3. Depuis 2019, il est chroniqueur à la télé et la radio, notamment dans le Magasine de la santé et Aux Jeux, Citoyens.