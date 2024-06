Boulangerie, boucherie, traiteur… Découvrez les produits frais du Super U de St-Père-sur-Loire. Boulangerie, boucherie, traiteur… Découvrez les produits frais du Super U de St-Père-sur-Loire.

Faire plaisir à ses papilles ! A St-Père-sur-Loire, le Super U peut compter sur des produits frais qui permettent de mettre en avant le patrimoine culinaire. Sur les rayons boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie et traiteur, la grande surface tient à proposer des produits de qualité à sa clientèle.

Cette exigence, elle est expliquée par Tony de Matos, le directeur du Super U de St-Père-sur-Loire : « on a beaucoup de professionnels dans chaque corps de métier. On essaie de diversifier de semaine en semaine nos propositions de produits. En boulangerie, les équipes diversifient leur gamme avec des nouvelles recettes de pain. Au rayon traiteur, les plats cuisinés changent aussi selon la saisonnalité et la proposition des produits locaux proposés par nos éleveurs et producteurs aux alentours du magasin ».

Qualité et… proximité !

Au fil du temps, la grande surface a su fidéliser une clientèle très attachée à ces rayons. Si la qualité est au rendez-vous, c’est aussi parce qu’elle rime avec proximité. En effet, le Super U travaille avec une quarantaine de producteurs locaux. Pour les mettre en avant, les Journées Nationales de l’Agriculture sont d’ailleurs mises en place ces 7 et 8 juin, en magasin.

« Le fait de consommer le produit cultivé à côté de chez eux, ça rassure. J’invite tout le monde à découvrir et déguster les produits cuisinés sur place par nos équipes de pro », lance Tony de Matos. Le rendez-vous est pris : il suffit de s’y rendre !

Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.