« On ne tire pas sur des hommes mais sur des menaces », un ancien policier du RAID sort un livre témoignage

Marc Verillotte est aujourd’hui conférencier en entreprise et distille ses conseils en matière de gestion du stress. Le stress, c’est une émotion qu’il connait, qu’il a su apprivoiser. Entre 1998 et 2018, il a fait partie du RAID , l’unité d’élite de la police. Sa spécialité, l’effraction pour permettre à la colonne d’assaut d’intervenir. En janvier 2015, c’est lui qui fera exploser la porte de l’ Hyper Casher.

La maitrise de l’arme est une chose, celle de ses émotions une autre. Marc Verillotte explique qu’au sein de la colonne d’assaut, il y a un mélange de jeunes et de plus expérimentés. « Le groupe puise sa force dans l’hétérogénéité », affirme l’ancien policier.

« On a dans les mains quelque chose de grave, on sait les conséquences et les émotions qu’elle porte », explique-t-il ajoutant que les policiers du RAID « ne tirent pas sur un homme, une femme, mais sur une menace, c’est dépourvu d’émotion, purement professionnel ».

Quelles conséquences ces expériences extrêmement fortes ont-elles à long terme sur ces policiers d’élite ? « Les anciens disaient attention, il ne faut pas rester plus de dix ans, il y a un effet cumul », se rappelle Marc Verillotte. « C’est une carricature, ajoute-t-il, "quand j’ai un moment de moins bien je fais attention je surveille mon hygiène de vie, je me couche à des heures plus stables. En faisant attention à soi on évite de plonger ».

Au cœur du Raid, de Marc Verillotte et Karim Ben Ismaïl, est paru aux éditions Les Arènes.