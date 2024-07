On sait quand sortira Shrek 5 !

"Le film sort bientôt ? Non. Et là ? Oui. C’est vrai ? Noooon !". Il va falloir être patient avant de découvrir la suite des aventures de Shrek, Fiona et de l’Âne. DreamWorks a annoncé hier, mardi 9 juillet, que le 5ème opus des aventures de l’ogre vert sortira en salles en juillet 2026 aux États-Unis. Pas de date en revanche pour sa sortie en France.

Si Mike Myers (Shrek), Eddie Murphie (l'Âne) et Cameron Diaz (Fiona) vont reprendre du service pour les voix originales, la VF sera différente des opus précédents. La raison : le décès de Med Hondo, voix française d’Eddie Murphy et donc doubleur de l’Âne. En revanche, Alain Chabat et Barbara Tissier devraient être fidèles au rendez-vous pour reprendre le couple d'ogres.