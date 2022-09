Open d’Orléans : Moutet et Andreev en viennent aux mains (vidéo)

Les deux joueurs n’en ressortiront pas grandis. Le Français Corentin Moutet et le Bulgare Adrian Andreev en sont venus aux mains , ce jeudi 29 septembre, après leur huitième de finale à l’Open d’Orléans . La rencontre, très serrée, a été remportée par le Bulgare en trois sets 2-6 7-6 7-6, après déjà une première victoire face au Français la semaine dernière à Gênes, en Italie. Tendu, le match s’est conclu par une poignée de mains houleuse plutôt d’une accolade chaleureuse. S’en sont suivis de nouvelles invectives , avant que les deux hommes n’en viennent aux mains et soient séparés par l’arbitre. Les officiels ont également dû séparer le Français et le Bulgare, bien décidés à en découdre , dans les coulisses du Palais des Sports.

"Je tiens à ne pas m'excuser"

Sur les réseaux sociaux, Corentin Moutet, qui était la tête de série numéro un du tournoi, a confié « ne pas s’excuser ». Il explique avoir été insulté puis menacé par son adversaire : « Quand un joueur se permet de dire fuck you à deux reprises en me regardant dans les yeux, je ne peux m’empêcher de lui faire comprendre à ma manière que ce n’est pas des choses qui se font. Il m’a menacé et m’a demandé de l’attendre à la sortie du court. »

En conférence de presse, Adrian Andreev a lui expliqué que le match en Italie avait été très tendu également et que le Français l'avait insulté. « Je n'ai pas de problème avec lui, c'est lui qui a un problème avec moi », a-t-il confié. «Aujourd'hui, dès l'échauffement, il envoyait les balles sur moi. Et à la fin du match, il a tenté de me frapper avec sa tête donc j'ai essayé de le pousser. »