Orages : Nièvre, Yonne et Saône-et-Loire en vigilance orage

Alors que le territoire panse encore ses plaies après l’orage du début de semaine, la Nièvre, l’Yonne, la Saône-et-Loire et l’Allier sont de nouveau placés en vigilance orange orages ce jeudi. Cette alerte débutera à la mi-journée et sera effective au moins jusqu’à cette nuit.



Selon Météo France, « les orages peuvent être localement violents et accompagnés de chutes de grêle, rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km/h, précipitations de l'ordre de 15 à 30mm en peu de temps, et possiblement 30 à 50mm très ponctuellement sur l'ensemble de l'épisode, et d’une forte activité électrique ».



Ces orages interviennent après un violent épisode de grêle ces derniers jours dans la Nièvre et la Saône-et-Loire.