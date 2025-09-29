Orelsan repart en tournée

Il est de retour. Après une pause suite à sa dernière tournée, Orelsan va de nouveau faire parler de lui. Sur grand écran d'abord, avec la sortie le 29 octobre 2025 du film qu'il a coécrit et coréalisé "Yoroi". Avec cette sortie, de nombreuses rumeurs courraient sur un éventuel retour sur scène et un potentiel album.

Une grande tournée des zéniths qui se terminera en apothéose

Depuis ce lundi 29 septembre, à un mois de la sortie de son film, ce n'est plus une rumeur. Le rappeur normand a annoncé une grande tournée pour 2026. Comme à chaque fois, elle débutera sur ses terres au Zénith de Caen, pour trois dates au mois de janvier. Avant d'enchaîner le 23 janvier à Bordeaux, à l'Arkéa Arena de Floirac. Suivront Limoges, Strasbourg, Dijon, Lyon, Nantes, Lille mais aussi Orléans, le 5 mars 2026.

Une tournée qui se terminera en apothéose, en décembre 2026, avec pas moins de 10 dates à l'Accor Arena de Paris, entre le 9 et le 20 décembre.

Les billets seront mis en prévente sur le site de l'artiste orelsan.show, ce mardi 30 septembre 2025, à partir de 10h. Puis le 1er octobre, là encore à 10h, sur le site box.fr. Dernière chance d'avoir vos places sur les plateformes habituelles le 6 octobre.