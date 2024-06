Un nouveau logo dans nos supermarchés ! Son nom ? « Origin’Info ». Sa mission ? Nous éclairer sur l’origine des ingrédients dans les produits alimentaires transformés.

Dans les grandes lignes, cette nouveauté devra citer, minimum, les trois premières matières agricoles utilisées pour le produit en question. Après les industriels pourront très bien en donner plus s'ils le souhaitent.

Dans le détail, quels sont les produits concernés ? Entre autres, les conserves, sandwichs et autres plats cuisinés. Un exemple avec les spaghettis bolognaise, pour lesquels, grâce à ce nouveau logo, on saura l’origine de la viande, des tomates et du blé.

Visuellement, on pourra voir sur ce logo, entre autres, un graphique en camembert qui représente la présence de chaque pays dans la confection du produit.

Mais il n'est pas sûr en revanche que vous le voyez sur l’emballage même du produit. Si ce n'est pas le cas, on pourra aussi le retrouver sur les étiquettes électroniques des rayons, ou même via un QR Code.

Enfin, ne vous attendez pas à le voir sur chaque produit transformé, car, en effet, le logo ne sera pas obligatoire. Mais d’après le gouvernement, Leclerc, Lidl, Coopérative U, Casino, Carrefour, Auchan, ou encore Monoprix participent à l’opération.