Originaire d’Orléans, Mélanie Noublanche se lance dans l’édition

Nombreux sont ceux qui n’osent pas passer le cap. Pour Mélanie, il a fallu un déménagement pour lui donner l’envie de réaliser son rêve. Celui d’écrire un livre pour enfant. Alors après avoir quitté Orléans pour les Sables-d’Olonne, elle a décidé de concrétiser son projet.

Quelques années plus tard, l’ancienne Loirétaine sort alors son troisième album, avec la petite particularité pour ce dernier qu’elle l’autoédite. « Le voyage d’Ystava » est paru le 2 octobre dernier, aux éditions « Tête de Citron ». L'histoire est tout droit sortie de l'imaginaire de Mélanie. Les dessins, quant à eux, sont signés Lilou DG, une illustratrice jeune promue de l'école Pivault de Nantes

« Le voyage d’Ystava est un conte elfique, précise Mélanie. Le jeune elfe part à la quête d'un ami avec un bocal magique. Au cours de son voyage, il va plonger dans différents paysages et rencontrer des animaux qui vont lui faire comprendre la nature. Un voyage au coeur de la biodiversité ! »

Le livre est disponible dans quelques librairies du Loiret, notamment la Librairie Nouvelle et à la librairie des Temps Modernes à Orléans, mais aussi à la librairie Hérisson à Montargis. Mais difficile pour le moment pour la mère de famille de s’étendre. « Faire le livre, c’est une chose, mais le diffuser et le distribuer, c’est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C’est vraiment prendre son bâton de pèlerin et d’aller soi-même taper aux portes des librairies ».

50% du chemin reste à faire, mais pour autant, Mélanie Noublanche n’est pas à court de projet. Elle prévoit notamment d’adapter « Le Voyage d’Ystava » en spectacle musical. Les trois livres de Mélanie sont par ailleurs disponibles via son site internet.