Originaire de Cholet, l’artiste travaille pour des productions Netflix

Tout le monde a déjà vu des films d’animation ou joué à des jeux vidéo. Des domaines artistiques qui, derrière, nécessitent énormément d’heures de travail, et des passionnés du dessin. C’est le cas d’Ethan Guérin, Choletais de 24 ans.

Le jeune homme est surfacing artist, il explique en quoi ça consiste : « c’est un domaine de la création numérique 3D. Moi, je viens texturer, peindre des objets et des personnages qui sont précédemment faits et modélisés en 3D dans des scènes complètes de films d’animation, de séries, et de jeux vidéo. »

"On peut apporter son style"

Pour faire ce métier, Ethan a suivi une école privée assez généraliste, dans laquelle il a appris les bases du domaine de l’animation 3D, avant de se spécialiser dans cette branche bien précise. Mais pourquoi celle-ci ? « J’adore ça, j’aime beaucoup dessiner, c’est un des pans de l’animation 3D les plus créatifs. On peut apporter son style à chacun des projets sur lesquels on va travailler, pour donner un look différent de ce que l’on peut voir dans d’autres séries ou films. »

Parmi les productions sur lesquelles il a posé sa patte artistique, il y a notamment la saison 3 de la série Netflix Love, Death and Robots. Pour être un bon surfacing artist, « il faut avoir un bon œil, on va beaucoup regarder les références, ce qui se fait dans d’autres films, d’autres séries. Quand on texture un décor tout entier, il faut que tout aille bien ensemble, que ce soit cohérent, que les couleurs ne dénotent pas ».

Ethan a également participé à la réalisation de Bibi, son film de fin d’étude, avec six autres étudiants. Il s’agit d’un court-métrage de cinq minutes qui suit l’histoire d’une petite viking bravant les dangers à l’aide de sucettes magiques.