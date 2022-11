Originaire de l’Allier, Loïc Durand consacre ses week-ends à l’AC Ajaccio

Chacune de ses vidéos est attendue, vue par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Loïc Durand, 31 ans, est un grand amateur de football, un fervent supporter de l’AC Ajaccio. En dix ans, il a fait plus de 200 déplacements pour supporter l’équipe corse, le dernier le 13 novembre à Nantes (2-2). Depuis quelques années, il les filme et les poste sur les réseaux sociaux. « J’ai toujours eu l’habitude de documenter mes déplacements, j’ai commencé sans prétention en faisant une vidéo par ci par là, je ne fais pas seulement ça pour les gens mais aussi pour me faire des souvenirs », explique-t-il.

La question lui est toujours posée : comment un Montluçonnais est devenu supporter de l’ACA ? « J’avais une dizaine d’années », raconte Loïc Durand, « j’étais à Ajaccio j’ai forcé mon père à m’emmener au stade, et ça a été comme un coup de foudre ! ». Avec l’obtention du permis et au volant de sa mythique 106 blanche, il a ensuite sillonné la France pour encourager les Acéistes. Une voiture qui est devenue un élément essentiel de chaque vidéo, jusqu’à sa triste fin, percutée par un sanglier. Autre moment attendu, la pause déjeuner où il dévoile ce qu’il a acheté pour se restaurer. Toutes ces petites choses participent au succès de sa chaîne YouTube. « J’essaie de faire passer une bonne image du supporter et d’inciter les autres à faire des déplacements », indique le jeune homme.

« Je mets en lumière un club peu connu »

Loïc Durand est un vrai supporter. Il n’y a pas que des buts, des chants dans ses vidéos. On peut aussi y voir les galères de voiture, les longues heures de route seul, de nuit, mais aussi les rencontres dans chaque ville, les amitiés nouées avec d’autres supporters. Loin du PSG ou de l’OM, il a choisi de supporter un club tout juste revenu dans l’élite du football français, peut-être est-ce aussi une raison du succès de ses vidéos.

Une chose est certaine, l’ACA occupe une place de choix dans sa vie. « Ma vie est tournée autour de l’ACA, tous mes week-ends sont bloqués, je m’arrange avec mes collègues, ma copine m’a pris comme ça, d’abord l’ACA et après le reste ! », s’amuse-t-il.

Avec plus de 200 déplacements au compteur, Loïc Durand connaît bien les stades de l’Hexagone, grands comme petits. D’ailleurs à chaque fois, il note la qualité de la buvette et des toilettes, comme le ferait un vloggeur racontant son voyage. Ses stades préférés ? « Les petits, pour être au plus près de la pelouse, la sentir et écouter les joueurs parler ». Evidemment avec le retour en Ligue 1 de l’ACA, le jeune homme en profite pour (re)découvrir de belles ambiances : le Vélodrome, Bollaërt, la Beaujoire. Sa moins bonne expérience ? Les Rives du Cher à Tours. « C’est très froid et je n'ai pas forcément reçu de bons accueils ».

Avec la coupe du monde au Qatar, la Ligue 1 est à l’arrêt. Pour l’heure l’AC Ajaccio est 18e. Prochain match, le 28 décembre avec la réception d’Angers.