Originaire du Mans, un cascadeur devient champion de France du chat et de la souris

Tout le monde connait le jeu du chat et de la souris. Mais avez-vous déjà entendu parler du chase tag ? Le principe est le même, la discipline se déroule dans une salle de 12 mètres carrés comportant de nombreux obstacles (barres, plateformes), entre deux équipes de plusieurs joueurs. Le seul moyen de marquer des points est d’être la souris et de ne pas se faire toucher. Les matchs se jouent en 16 rounds de 20 secondes, avec 25 secondes de pause entre chaque manche.

Récit d'un champion

Le jeu commence à se démocratiser puisque des championnats de France ont eu lieu au Mans en décembre 2021. Ayant créé son équipe le jour même de la compétition qu’il finira par remporter, Enzo Chaudet revient sur cette folle épopée : « on s’est dit qu’on verrait bien ce que ça donne, et qu’au pire, on passerait un bon moment ensemble. On a fait toutes nos qualifications sans avoir aucune idée de comment faire, ce qui nous a permis de nous entrainer un peu. On a tout gagné et accédé aux quarts de finale, puis aux demi-finales qu’on a remportées. En finale, on s’est retrouvés contre les anciens champions du monde. On s’est donnés à fond pendant tout le match et on est arrivés à égalité à la fin du match, on nous a départagés au death match. L’équipe adverse nous a touchés en 3,5 secondes, ce qui est très dur à battre. Mais nous, en 2,5 secondes, on n’en revenait pas. On était comme des fous, pour la ville du Mans, on l’a bien représentée, ça faisait plaisir. »

Il faut savoir que depuis tout petit, Enzo Chaudet « a toujours adoré bouger partout ». Le Manceau a fait énormément de sports collectifs sans forcément trouver chaussure à son pied. Jusqu’au jour où un ami lui fait découvrir le parkour. « Moi j’avais la vision d’un sport où tu sautes entre des murs et tu te casses la jambe. Mais j’ai essayé et ça a été une grande révélation pour moi. C’était le sport qui me fallait, les seules règles qu’il y a sont celles que l’on se fixe, et on apprend à connaitre ses limites, à les dépasser », affirme-t-il aujourd’hui, après plus de sept ans d’expérience.

Enzo Chaudet vise aujourd’hui plus loin et souhaiterait participer aux championnats du monde de chase tag. Mais d’abord, il faudra de nouveau jouer les championnats de France pour pouvoir être sélectionné en juin prochain.