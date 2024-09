Orléans Bière Festival : « Ce qui se fait de mieux » en brasseries artisanales

Vous en voyez probablement de plus en plus près de chez vous : des événements dédiés à la bière. Parmi les nombreuses animations tournées autour de cette boisson qui a le vent en poupe depuis ces dernières années, il y a notamment le Orléans Bière Festival.

"Il y a une dimension régionale"

Au programme ? 30 brasseries qui viennent de toute la France, « même si on a beaucoup de locales, de régionales, mais aussi des grands noms de la scène nationale », précise Matthieu Blin, l’organisateur du festival. Des concerts auront lieu à partir de 13h30, il y aura également des animations (maquillage, tatouages éphémères, photobooth, jeux) pour petits et grands, « et ce qui se fait de mieux en termes de foodtrucks pour pouvoir se restaurer sur place », ajoute l’organisateur.

Pour en revenir aux brasseries sélectionnées, on retrouvera « certains fidèles » déjà présents depuis le tout début de l’aventure, dont 12 enseignes loirétaines. « On va chercher ce qui se fait de mieux, il y aura 10 brasseries qui viennent ailleurs dans le Centre-Val de Loire, dont beaucoup de Tours et de l’Indre-et-Loire en général, mais aussi quelques-unes de l’Indre, de l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher. Il y a une dimension régionale », appuie Matthieu Blin.

Un événement caritatif

Contrairement à de nombreux autres événements de ce genre, à Orléans, les organisateurs reversent l’ensemble des bénéfices à deux associations : "Les Roses Poudrées" et OZAMIRUN. La première accompagne les femmes qui sont atteintes d’un cancer ou se trouvent en rémission. La seconde vise à l’inclusion des personnes en situation de handicap de tous les âges, sur des manifestations sportives, en achetant du matériel adapté.

Même si le Orléans Bière Festival reste un événement caritatif, cela n’empêche pas les brasseurs de venir aussi dans un intérêt commercial : « l’idée est de se faire connaitre. C’est l’occasion de se faire découvrir par des cavistes du coin, des restaurateurs. Enfin les brasseurs se rencontrent et il peut y avoir des collaborations nées à l’occasion du Orléans Bière Festival », se félicite Matthieu.

L’an dernier, près de 5000 personnes s’étaient rendues sur place pour venir déguster les bières de la région Centre-Val de Loire. Un chiffre que l’organisateur voudrait égaler pour cette 4e édition, qui aura lieu ce samedi 28 septembre au Campo Santo d’Orléans, de 11h à 23h, avec une entrée à 5 euros.