Orléans : circulation très difficile sur l’A10 en raison du verglas

« La circulation à cette heure s’effectue vers le sud dans des conditions délicates, et un accident rend impossible la circulation en direction du nord, entre Meung-sur-Loire et Orléans », indique à 7h30 Vinci Autoroutes. « Les températures très froides de la nuit ont engendré un fort verglas, la formation de plaques a rendu les chaussées impraticables par endroits entre Meung-sur-Loire et Allainville. »

Le réseau Rémi perturbé également

Les transports régionaux sont également perturbés ce matin dans plusieurs départements. Les lignes scolaires et régulières ne circulent pas jusqu'à midi en Loir-et-Cher et en Eure-et-Loir. Pas de transport scolaire non plus dans le Loiret.