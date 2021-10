Orléans : démission du président de la métropole Christophe Chaillou

L’alliance surprenante n’aura donc tenu qu’un peu plus d’un an : élu avec les voix de la droite du maire LR d’Orléans Serge Grouard et ses alliés en juillet 2020, le président socialiste d’Orléans Métropole Christophe Chaillou a remis ce lundi 25 octobre sa démission.

Le 14 octobre dernier, celui qui est également maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, avait été lâché par Serge Grouard et mis en minorité lors d’un vote sur « une nouvelle répartition des compétences de la Métropole, une demande insistante de la ville d’Orléans », explique l’élu dans un communiqué. Christophe Chaillou dénonce « un acte politique », dans un moment « un peu particulier où des échéances politiques se profilent ».

Une fois acceptée par la préfecture, sa démission conduira à l’élection d’un nouveau président le 9 novembre lors d’un conseil métropolitain extraordinaire. Bien qu’il ait fait campagne en 2020 sur la séparation des fonctions maire d’Orléans – président d’Orléans Métropole, Serge Grouard pourrait cumuler les deux.