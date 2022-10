Orléans dévoile son plan de sobriété énergétique

En pleine crise énergétique, la ville d’Orléans annonce ce 26 octobre une série de mesures pour réduire sa consommation et également faire des économies. A partir de fin novembre, l’éclairage public sera éteint de minuit à 5h, excepté sur le tracé du tram et dans les zones à activités nocturnes comme la rue de Bourgogne et la place de Loire.

Pour Noël, les décorations ne seront allumées que du 24 novembre au 2 janvier, soit une semaine de moins que d’habitude, et il n’y aura pas d’illuminations rue Jeanne d’Arc. L’éclairage du marché de Noël, de la grande roue et de la cathédrale sera également réduit. Toutes ces mesures doivent permettre d’économiser 3.800MWh, soit 660.000 euros.

Objectif un million d'euros d'économie

Concernant le chauffage, aucune mesure ne devrait concerner les écoles. En revanche, au complexe nautique de la Source, le bassin nordique extérieur va fermer pour 6 mois, et en intérieur, la température de l’eau sera abaissée d’un degré, à 27°C. Les bâtiments administratifs seront chauffés une heure en moins chaque jour et les ordinateurs seront éteints à 20h. Les véhicules, eux, seront convertis autant que possibles à l’éthanol.

Au total, la ville espère économiser un million d’euros. Elle revendique une diminution de 21% de sa consommation d’énergie en 8 ans et souhaite la réduire encore de 26% d’ici 2030, notamment grâce à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et la rénovation de bâtiments.