Orléans : la rue de Bourgogne va partiellement rouvrir le 11 octobre

Une nouvelle étape va être franchie ce vendredi 11 octobre dans le retour à la normale rue de Bourgogne, à Orléans. La municipalité va en effet lever les arrêtés de péril, mis en examen après les menaces d’effondrement de plusieurs bâtiments en janvier 2022. La circulation des piétons, vélos et usagers de trottinettes sera de nouveau possible sur le trottoir au niveau des numéros 24 à 36, ainsi qu’à la jonction avec la rue aux Loups. Les habitants des immeubles situés aux 24, 26 et 32 de la rue seront également autorisés à accéder à leur logement, en journée, pour constat l’état des lieux et programmer d’éventuels travaux.

Cette décision fait suite aux résultats des études menées après la démolition en juillet de trois immeubles qui menaçaient de s’effondrer. D’autres mesures conservatoires, pour les bâtiments situés aux 15 et 23 de la rue de Bourgogne, devraient être levées dans les prochaines semaines. L’immeuble situé au 16 rue des 4 fils Aymon présentent en revanche des fragilités et va rester inaccessible. A noter que l’interdiction de circulation est maintenue entre les numéros 5 et 25 de la rue de Bourgogne, pour faciliter la tenue de nouveaux travaux dans les semaines à venir.