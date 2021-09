Orléans : le centre de vaccination installé place d’Arc accessible 15 septembre

Le centre de vaccination située dans le centre commercial place d’Arc en centre-ville n’ouvrira finalement pas le lundi 13 mais le mercredi 15 septembre. C’est ce qu’indique aujourd’hui la préfecture du Loiret. Géré par la Fédération française de sauvetage et de secourisme, il sera installé dans un local commercial inoccupé et accessible entre 9 et 19 heures. Comme le rapporte La République du Centre, 2500 injections hebdomadaires sont espérées jusqu’à la fin de l’année.

Pour rappel, le centre de vaccination d’Olivet doit fermer ses portes le 11 septembre. Celui situé salle Pellicer dans le quartier de La Source cessera lui toute activité à la fin du mois.

Selon les derniers chiffres communiqués par l’ARS Centre-Val de Loire, près de 7 personnes sur 10 ont reçu une dose de vaccin dans le Loiret, tandis que 63% de la population est entièrement vaccinée.