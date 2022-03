Orléans, Le Mans, Nevers : marches pour le climat le 12 mars

A un mois de l’élection présidentielle, plusieurs collectifs appellent ce samedi 12 mars à marcher de nouveau pour le climat un peu partout en France. « L’urgence climatique et sociale est passée sous silence par les candidats et les médias. Alors que nos vies sont en jeu, ils préfèrent fermer leurs yeux », est-il indiqué sur le site internet de l’événement.

Les rassemblements ont été baptisés « Look Up », en référence au film Netflix « Don’t Look Up ». Dans ce dernier, le monde ne semble en effet pas réaliser que la Terre va être détruite par une météorite, malgré les alertes des scientifiques. Une métaphore à peine voilée du réchauffement climatique.

« A l’heure de la publication du 2ème volet du dernier rapport du GIEC, l’urgence climatique est désormais indéniable. Au lieu de regarder la vérité en face et de prendre leurs responsabilités, les dirigeants politique et les multinationales détournent délibérément le regard, voire sabotent tout espoir d’un avenir juste et soutenable », poursuivent les organisateurs.

Liste (non exhaustive) des rassemblements ce samedi 12 mars

Orléans : place de Loire, 15h

Blois : place Lorjou, 15h – gare de Blois, 16h

Tours : place Anatole France, 14h

Châteauroux : place Saint-Hélène, 10h

Bourges : place Simone Veil, 15h

Le Mans : place de la République, 14h

Angers : place Saint-Eloi, 15h30

Auxerre : esplanade Irène Joliot-Curie, 15h

Nevers : devant l’ISAT, 14h