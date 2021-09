Orléans : le parcours du Vélotour dévoilé

Pour sa douzième édition à Orléans, le Vélotour met cette fois le cap au sud. La totalité du parcours de 17km (avec une boucle de 5,5km en plus si vous le souhaitez) se déroule en effet dans le quartier de la Source.

Le départ sera donné au Château de la Source, avant de prendre la direction de la station d’épuration, des bibliothèques universitaires, du stade et du complexe nautique de la Source et du BRGM. Après un ravitaillement à l’université, le parcours se poursuivra au centre de maintenance du tram, à l’IUT, au siège de Groupama et à l’UFR STAPS. L’arrivée se fera au Château.

La boucle optionnelle de 5,5km permet également de découvrir la DREAL et le centre équestre Orléans la Source.

Cette année, l’événement ne pourra accueillir que 5.000 participants. Le pass sanitaire est obligatoire. Comptez actuellement 5 à 7,50€ pour les moins de 12 ans, 12 à 15€ pour les plus de 12 ans.