Orléans : le personnel soignant formé... au yoga

Le yoga, c’est quoi ? Des mouvements, du renforcement musculaire, de la respiration et de la méditation… Tout cela, Tiphaine Cailly, prof de yoga dans le Loiret, et son mari kinésithérapeute, ont décidé de l’enseigner au personnel médical. « On a remarqué que certains mouvements de yoga, de respiration, étaient utiles à ses patients et portaient des résultats intéressants », nous explique Tiphaine.

« Tous ces outils proposés par le yoga peuvent-être utilisés dans le domaine paramédical, soit pour un accompagnement des patients dans le cadre d’une rééducation, ou pour des patients qui vont se faire opérer, et qui ont besoin de gérer leur stress. Et c’est aussi un outil de prévention efficace, puisque l’activité physique, on le sait, permet d’éviter certains problèmes de santé ».

La première formation a débuté il y a 6 mois, auprès de soignants indépendants ou encore des infirmières en service addictologie. La formation peut se faire en présentiel ou à distance. La Yogi Lab Académie accueille aussi des élèves au centre commercial Auchan de Saint-Jean-de-la-Ruelle.