Orléans : ouverture d’un nouveau centre de vaccination à La Source le 18 août

L’Agence régionale de santé annonce ce jeudi après-midi dans un communiqué l’ouverture le 18 août d’un nouveau centre de vaccination dans le quartier de La Source, après celui installé salle Fernand Pellicer. Objectif, proposer aux habitants une offre vaccinale la plus efficace possible en proximité. Il sera géré par la Fédération française de sauvetage et de secourisme.

Plusieurs milliers de créneaux hebdomadaires

Ce centre ouvert au 2 rue Winston Churchill fonctionnera du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 2400 créneaux seront disponibles dès la semaine prochaine, 3600 dès la suivante. Les réservations sont déjà possibles en ligne sur la plateforme Doctolib.

Par ailleurs, au vaccinodrome d’Olivet plusieurs centaines de créneaux sont ouverts jusqu’à samedi inclus.