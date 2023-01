Orléans : rencontre avec l’influenceuse Clémence Allaire

Bien loin du business juteux, et très souvent indigeste, développé par les stars de téléréalité, Clémence, elle, noue des relations particulières avec des marques, à la renommée parfois mondiales. Des marques qui ont choisi de faire appel à des créateurs de contenus pour assurer leur présence sur les réseaux sociaux . « Mon travail aujourd’hui est de mettre en lumières des marques, des produits, de la beauté, de la mode, des expériences culinaires, hôtelières, via mes propres photos », nous explique-t-elle.

Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien, et pour certains, c’est même devenu leur métier. À l’image de l’Orléanaise Clémence Allaire, influenceuse mode, beauté et lifestyle, qui compte aujourd’hui près de 120 000 abonnés sur Instagram .

. .

Clémence est régulièrement contactée par des marques pour mettre en avant leur produit. Une relation de « partenariat » mais très encadrée. « J’ai un « brief » à respecter avec des deadlines, précise la jeune Orléanaise. Je dois envoyer ma photo, ma légende ou ma vidéo avant telle date et il faut que tout soit nickel pour que je puisse poster ».

Agence de pub

Créateur de contenu c’est donc travailler comme une agence de pub, mais tout faire soi-même : photographe, vidéaste, mais aussi comptable, et même parfois scénographe… « Il y a un vrai travail de création. Prendre des photos ça s’apprend (…) Le but est de rendre l’objet encore plus beau qu’il ne l’est déjà ».

Un travail pas aussi simple qu’il n’y parait donc, et qui est chaque jour un peu plus sollicité par les marques. « C’est une mine d’or pour elles parce qu’on va toucher le cœur de cible tout de suite (…) J ’ai travaillé dans le marketing d’influence avant d’être 100% sur Instagram, du coup j’ai pu (…) voir quel budget les marques pouvaient mettre pour une campagne avec X influenceurs. On est clairement en-dessous d’un spot publicitaire."