Orléans : travaux sur la Ligue B du tramway à compter de ce mardi

Des travaux de maintenance et de nettoyage sont opérés, jusqu’à ce vendredi, de 21h à 4h du matin, entre les stations Pompidou et Rol Tanguy, Madeleine et Beaumont, Eugène Vignat et Ambert, et Clos du Hameau et Léon Blum.

Conséquences, la circulation de la ligne B du tramway sera interrompue à partir de 21h. Des navettes de substitution seront mises en place. Ces travaux pourraient par ailleurs entrainer « des nuisances sonores et des difficultés ponctuelles de circulation », précise la métropole.

À noter que d’autres travaux seront opérés du 8 au 19 novembres, mais n’auront pas d’impact sur la circulation du tramway.