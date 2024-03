Oscars 2024 : les (autres) moments à retenir

Lors de cette soirée réunissant le gratin du cinéma mondial, plusieurs événements plus ou moins sérieux se sont aussi tenus. À l’image du comédien et ancien catcheur John Cena, arrivé sur scène complètement nu pour remettre l’Oscar du meilleur costume, avec, comme seul moyen de garder un peu d’intimité… l’enveloppe sur laquelle est inscrite le nom du gagnant.

L’Académie des Oscars a remis, dans la nuit de dimanche à lundi, les récompenses de sa 96è cérémonie. Christopher Nolan est le grand gagnant de la soirée puisqu’il repart avec sept statuettes, dont celles du meilleur réalisateur. On peut également noter la belle performance de la réalisatrice française, Justine Triet, récompensée du Meilleur scénario original pour Anatomie d’une chute, primé aux César et au Festival de Cannes.

Enfin, et sur une note encore un peu plus légère, l’acteur canadien Ryan Gosling a eu l’occasion d’interpréter son désormais célèbre I’m Just Ken, chanson tirée du film de Greta Gerwig, Barbie, sélectionnée pour l’Oscar de la meilleure bande-originale. C’est finalement Billie Eillish qui l’emporte, avec What Was I Made For?, également présente dans le film.