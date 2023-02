Où vont les stars pour leurs vacances d’été en France ?

Il est déjà temps de préparer nos vacances d’été. De plus, cela nous permettra de rêvasser de températures plus clémentes. Ceux qui aimeraient bien croiser quelques stars, lors de leurs promenades cet été, devraient choisir une des destinations ci-bas, car elles sont reconnues pour les attirer.

Pour ceux qui aiment la fête : la Côte d’Azur

La Côte d’Azur demeure une des destinations les plus prisées en France, des stars internationales. Une des personnes que vous risquez de croiser sur votre chemin, par un bel après-midi d’été, est nul autre que Bono, le chanteur de U2 ou encore le guitariste du même groupe (David Evans), car ils possèdent tous deux une villa au bord de la plage.

Il n’est pas surprenant que les stars se rendent sur la Côte d’Azur. C’est là où le soleil choisit de s’attarder en France, durant l’été. Ce ne sont pas les belles villes qui manquent à visiter. Nice est l’endroit idéal pour déjeuner en bord de mer et faire la fête, le soir venu. De plus, on peut y trouver un séjour all inclusive en France, des plus adaptés aux vacances d’été et où les activités ne manqueront pas.

Pour ceux qui désirent le calme : la Provence

Et si vous croisiez une star locale ? C’est probable que cela se produise, lors d’un séjour en Provence. En effet, un grand nombre d’entre eux préfèrent le calme de l’endroit, à l’atmosphère plus électrique de la Côte d’Azur. C’est le cas de Patrick Bruel qui est tombé amoureux de la région. Il se rend à l'Isle-sur-la-Sorgue dès qu’il trouve du temps libre. Il a même créé sa propre marque d’huile à partir d’olives qui poussent dans les arbres de la région.

Comment ne pas aimer la douceur de vivre de la Provence ? Ses couleurs enchanteront tous ceux qui emprunteront ses chemins. Du jaune intense des tournesols, à la couleur mauve de la lavande, la beauté de la Provence passe par l’infini de ses champs. Y passer une semaine dans un club vacances permet à chacun de se reposer pleinement et de retourner à la maison, par la suite, avec une énergie renouvelée.

Pour ceux qui ont envie de visites : Paris

Pourquoi les stars viennent-elles à Paris ? Pour profiter de la culture qu’elle offre à travers ses musées et ses sites historiques. C’est ce que Jude Law a indiqué, l’année dernière, sur les ondes d’un poste de télévision connu, dans l’Hexagone. Et en effet, une personne qui se rend à Paris pour ses vacances d’été, ne manquera pas de choix en ce qui concerne les visites intéressantes. Celles-ci ne pourront manquer un (ou plusieurs) passage au Musée du Louvre, pour y voir La Joconde de Leonardo da Vinci, ou encore Le radeau de la méduse de Géricault.

Paris, c’est aussi la région Île-de-France. Les touristes ne manquent pas l’opportunité de visiter le Château de Versailles, lorsqu’ils séjournent dans la capitale. Mais ils peuvent aussi se diriger vers d’autres châteaux, tels ceux de Chantilly ou de Fontainebleau. À leur retour, la Tour Eiffel les attendra patiemment, pour une vue de Paris, du haut de celle-ci.