Ouigo : des billets de train à 19€ maximum les 9 et 10 janvier !

« Les prix gelés Ouigo arrivent en janvier ! » Sur le site de Ouigo, le ton est donné. Les mardi 9 et mercredi 10 janvier prochain, vous pourrez acquérir des billets de train Ouigo à 19 euros maximum. C’est un prix plafond, cela veut dire que vous pourrez aussi acheter des billets de train moins chers pour plus de 50 destinations.

Ces prix gelés vont s’appliquer aussi bien pour les Ouigo grande vitesse et les Ouigo trains classiques. Il s’agit des trains corail réhabilités qui circulent à vitesse réduite et desservent des villes comme Saumur, Blois ou encore Dijon et Mâcon. Ce sont aussi des trains en général moins chers, avec un prix de départ à 10 euros.

À noter aussi, que cette opération prix gelés concerne des voyages en train du 10 janvier au 8 février, avant le début des vacances scolaires d’hiver.