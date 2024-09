Oxilio, l'exosquelette français « Robocop » qui permet de remarcher

Imaginez un fauteuil capable, en une seconde, de se muer en exosquelette et de permettre à une personne, autrefois immobilisée, de se tenir debout. C’est précisément la promesse d’Oxilio, la dernière innovation de Lifebloom, dirigée par Damien Roche. En libérant une simple pression, le fauteuil ajuste ses mécanismes au poids, à la taille et au tour de bassin du patient. Une fois debout, ce dernier est maintenu par des volets au niveau du bassin, tandis que le siège se transforme en une selle légère, comparable à celle d’un vélo. Ainsi, les pieds posés au sol, les utilisateurs peuvent marcher sans risque de chuter.

Marianna, victime d'un AVC, en a fait l’expérience. Après trois semaines de coma, elle ne pouvait bouger que les yeux. Lors de sa rééducation à la Pitié-Salpêtrière, on lui propose de tester Oxilio. Le résultat est une révélation : « Cela a changé ma vie », confie-t-elle. En seulement deux mois, elle retrouve non seulement la possibilité de marcher avec assistance, mais surtout sa confiance en elle.

Un outil thérapeutique révolutionnaire

Au-delà de redonner de la mobilité, Oxilio joue un rôle crucial dans la rééducation des patients. Selon Claire Kemlin, kinésithérapeute et responsable clinique chez Lifebloom, l’exosquelette permet aux personnes sédentaires d’entretenir leurs muscles, tout en prolongeant le temps passé debout dans une journée. Les résultats sont impressionnants : les patients ayant testé Oxilio à la Pitié-Salpêtrière ont multiplié par six leur temps passé debout.

De plus, l’exosquelette est connecté à une tablette via Wi-Fi, permettant aux patients et aux soignants de suivre les progrès en temps réel : distance parcourue, durée en position debout, etc. C’est un véritable outil de suivi personnalisé qui, couplé aux efforts des soignants, accélère les progrès des utilisateurs.

En route vers la démocratisation ?

Conçu entièrement en France, avec 82 % de ses pièces provenant de fabricants locaux, Oxilio a passé avec succès les tests européens et bénéficie de la certification CE (Il indique qu'un produit a été évalué par le fabricant et qu'il a été jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement). Le projet a déjà mobilisé 3,8 millions d’euros, dont 3 millions de subventions dans le cadre du plan France 2030.

L’objectif de Lifebloom est désormais clair : démocratiser Oxilio et espérer qu’il puisse, un jour, être remboursé par la sécurité sociale. Avec des résultats aussi prometteurs, cette innovation pourrait bien transformer la vie de nombreuses personnes immobilisées, leur redonnant non seulement la marche, mais aussi une partie de leur liberté.