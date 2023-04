VIDEO. Une auditrice de Vibration gagne 10 000 euros !

Depuis un mois, les auditeurs de la radio Vibration étaient invités à participer au grand jeu des 10 000 euros ! Le principe est simple : envoyer un SMS pour s’inscrire, et attendre le tirage au sort. Ce dernier a eu lieu ce vendredi 7 avril, et c’est Ludivine qui a eu la surprise d’être appelée par l’équipe du Matin, Albanne, Elwis et Théo.

Une vive émotion a envahi le studio de Vibration ce matin, à l’annonce de la grande gagnante. Cinq joueurs avaient été présélectionnés par téléphone, et l’heureux était propulsé à l’antenne. Albanne a alors mis fin au suspense peu après 8h30. L’heureuse élue est infirmière, et mère de famille.

C’est avec une voix tremblante, déstabilisée par l’émotion, qu’elle a déclaré vouloir acheter une voiture pour sa fille qui en aura besoin pour ses études. Elle a également annoncé vouloir organiser une grande fête pour l’anniversaire de son dernier enfant. Un évènement que vous pouvez découvrir ou revivre en images ci-dessous.

Ludivine est la troisième gagnante Vibration à remporter les 10 000 euros. Restez bien à l’écoute, le prochain ce sera peut-être vous !