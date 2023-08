Les 4 infos à retenir du 3 août

Justice - Le policier maintenu en détention provisoire ce jeudi, suite à la décision de la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Pour rappel, l’individu est soupçonné d’avoir gravement blessé un jeune homme, Hedi, en marge des émeutes à Marseille survenues début juillet. Le jeune homme a été défiguré par un tir de LBD. De son côté, le policier a finalement reconnu avoir fait usage de son LBD, mais rien ne prouve que ce soit son tir qui ait atteint Hedi, selon son avocat.

Vacances - Les prévisions de Bison Futé pour ce week-enf, et la journée de vendredi est classée rouge au niveau national dans le sens des départs. Le samedi sera noir pour les départs, orange pour les retours. Du orange aussi pour les départs dimanche et lundi prochains. Comme souvent, la circulation sera compliquée sur l’A10, notamment entre Paris et Tours.

Justice - On a appris ce jeudi que le chanteur Lomepal était visé par une enquête pour viol. Des faits présumés survenus en 2017 à l’étranger, selon la plaignante. Dans une publication sur les réseaux sociaux, une artiste évoque notamment "les témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d'Antoine Lomepal."

Football - Ce sera finalement le Maroc. L’Équipe de France connait désormais son adversaire en 8èmes de finale du Mondial féminin de football. Le match aura lieu mardi prochain à 13h. Les Bleues évitent notamment les Allemandes, qui les avaient battues en demi-finale de l’Euro l’an dernier, mais qui, cette fois, sont éliminées dès le premier tour.