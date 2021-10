Tours : trafic perturbé ce mardi 5 octobre sur le réseau de bus Fil Bleu

Concrètement, les lignes de bus 60 à 72 et la Citadine 1 ne circuleront pas ce mardi. Le reste du réseau de bus sera lui aussi perturbé. En revanche, pas de changement pour la circulation du tramway qui n’est pas impactée par la grève.

Le réseau Fil Bleu invite les usagers à se renseigner sur leur site pour consulter les changements occasionnés par ce mouvement de grève.

Une mobilisation qui fait écho à l’appel national lancé par une intersyndicale, afin de défendre les salaires et les emplois, et qui s'oppose aux réformes de l’assurance chômage et des retraites.