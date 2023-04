Pâques et le chocolat : la tradition perdure !

Et forcément, la période de Pâques ne fait pas baisser les chiffres, pour le plus grand bonheur des professionnels de la filière. Denis Lambert de Chocolat Lade dans le Loiret nous le confirme, Pâques est la deuxième période la plus importante de l’année pour les chocolatiers. « D’abord c’est Noël, après c’est Pâques. On va dire que ça représente 25 à 30% (ndlr : du chiffre d’affaires annuel) ».

Car le saviez-vous ? La France est l'un des pays où la consommation de chocolat est la plus élevée au monde… en moyenne, 7 kilos par personne par an.

La tradition veut en effet que l’on offre du chocolat à Pâques, pour symboliser la fin du Carême et du jeûne. Autrefois, on offrait des vrais œufs de poules, et ce n’est qu’à partir du 18e siècle que l’idée de remplir les œufs de chocolat liquide voit le jour.

Une tradition autour du chocolat qui perdure donc, surtout chez les adultes. « On est marqué par notre enfance, et à partir de là on veut toujours transmettre ça. Et même si nos enfants après sont adultes… », souligne le chocolatier loirétain.