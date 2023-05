Des pistes de ski aux planches. Le biathlète Martin Fourcade lance son seul en scène intitulé Hors-piste. Ce projet "unique pour un sportif, est né au lendemain de la dernière course de sa carrière en mars 2020 sur les pistes de Konthiolathi (Finlande)", peut-on lire dans un communiqué. Une manière pour le Pyrénéen de 34 ans de dire au revoir à son public, frustré d’avoir fait ses adieux à huit-clos à cause du Covid-19.

Celui qui aura marqué le biathlon pendant plus d’une décennie fera ses débuts les 18 et 19 octobre à la Maison de la Culture de Grenoble puis sera en tournée à partir de début novembre. Au total, 10 dates sont programmées :

18 et 19 octobre 2023 MC2 de Grenoble

09 – 10 novembre 2023 Théâtre du Rond-Point, Paris

14 novembre 2023 Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux

22 – 23 novembre 2023 Les Célestins, Lyon

11 – 12 janvier 2024 Bonlieu, Scène nationale d’Annecy

23 janvier 2024 Palais des congrès de Perpignan

27 janvier 2024 Grand Théâtre d’Aix-en-Provence

06 – 07 févier 2024 Malraux, Scène nationale de Chambéry

14 mars 2024 La Comédie de Colmar, Centre dramatique national Grand Est Alsace

22 mars 2024 OARA – MÉCA Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

Martin Fourcade comme on ne l’a jamais vu

Dans Hors-piste, Martin Fourcade revient sur son parcours de sportif de très haut niveau à travers des récits intimes et des confessions sur les coulisses de la compétition. "De ses Pyrénées natales, et ses premiers pas sur les skis en compagnie de son grand frère Simon, à la consécration olympique il relate sa carrière avec ses joies et ses peines", est-il détaillé. La billetterie de son one man show, dont la durée est estimée à 1h15, ouvrira prochainement.

Quintuple champion olympique et athlète français le plus médaillé aux JO, le biathlète Martin Fourcade a également remporté 7 fois le gros globe de cristal. Après avoir mis un terme à sa carrière il y a 3 ans, il se consacre désormais à de nombreuses activités notamment celle de la présidence de la commission des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.