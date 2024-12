Paris-Nice 2025 : le peloton passera par le Loiret et la Nièvre

La course Paris-Nice avait fait étape à Montargis, dans le Loiret, en 2024.

Le Loiret sera de nouveau à l’honneur à l’occasion de la 83ème édition de la course cycliste Paris-Nice, au printemps 2025. Comme tous les ans désormais depuis 2025, le peloton fera halte dans le Loiret, avec une arrivée à Bellegarde, à l’occasion de la deuxième étape, le lundi 10 mars. Cette dernière s’élancera de Montesson, dans les Yvelines.

Bellegarde avait déjà accueilli une arrivée d’étape de Paris-Nice en 2019. A l’époque, le passage du peloton dans la Beauce avait été particulièrement animé en raison des chutes et du vent qui avait incité à créer des cassures. Plusieurs favoris avaient déjà perdu gros en vue de la victoire finale au terme de cette étape qui s’était courue à plus de 50km/h de moyenne et qui avait été remportée par le Néerlandais Dylan Groenewegen.