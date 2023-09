Ce n’est encore qu’une idée, mais un projet qui fait son chemin : un pass rail aux alentours de 49 euros.

Un peu comme à l’image de l’Allemagne, on parlerait ici d’un dispositif qui nous permettrait de prendre les Intercités et les TER de manière illimitée. À noter cependant que les TGV seraient exclus de l'offre. En revanche dans les grandes villes, cela concernerait aussi les bus, les tramways et les métros.

C’est d’abord Emmanuel Macron qui a donné son feu vert pour le pass rail au début du mois de septembre. Ensuite, dès le mardi 26 septembre prochain, le ministre des Transports doit avoir des concertations avec tous les présidents de régions de France dans le but de savoir comment l'offre pourrait être financée.

En effet, il faut savoir que les régions ont un rôle-clé à jouer dans le pass rail, puisque ce sont ces territoires spécifiques qui ont la compétence des transports, et donc, qui peuvent mettre la main au portefeuille afin de pouvoir aider l’État à mettre en place ce dispositif, estimé à 3 milliards d’euros par an.