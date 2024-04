Dans la Minute Conso, on vous parle régulièrement du Pass Rail qui doit débarquer prochainement pour voyager sur les rails en illimité. Ce sera à partir du 15 juin, d’après des informations de nos confrères de BFM TV. En effet, après de nombreux mois de négociations, tout le monde s’est mis d’accord autour de la table : politiques comme élus locaux.

On vous le rappelle : l’offre de la SNCF ne touche pas tout le monde. Le Pass sera réservé aux jeunes de moins de 27 ans, ce qui fait à peu près 700.000 personnes. Et cela va concerner les voyages en TER et en Intercités, de jour comme de nuit, pendant les mois de juillet et d’août 2024.

En revanche, TGV Inoui, Eurostar et Ouigo ne sont pas concernés. Tout comme la région Île de France qui ne fera pas partie du dispositif.

Le prix du Pass rail sera de 49 euros par mois, soit 1,60 euro par jour. Et il sera disponible sur le site de la SNCF à partir de la mi-juin. L’occasion pour nos jeunes de « découvrir l’ensemble des régions de notre beau pays », selon les mots de Patrice Vergriete, le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique.