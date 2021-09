Pass sanitaire, 10ème édition, programme : ce qu’il faut savoir du Festival de Loire à Orléans

A une semaine du début du Festival de Loire, le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale, la mairie d’Orléans a tenu à faire le point sur l’organisation de cette 10ème édition. L’événement, toujours gratuit, devra notamment tenir compte du contexte sanitaire. « Je n’ai pas envie de faire un cluster géant », a confié le maire Serge Grouard, qui admet que la question d’un report ou d’une annulation s’est posée dès l’année dernière.

La précédente édition, en 2019, aurait attiré près de 700.000 visiteurs, assure la municipalité. Cette année, aucun objectif n’a été fixé, le contexte sanitaire empêchant de se projeter. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le port du masque et le pass sanitaire seront obligatoire dans l’enceinte du festival. Le protocole établi avec la préfecture prévoit notamment cinq entrées avec contrôle du pass sanitaire entre le quai du Châtelet et le quai du Roi. Des tests covid seront disponibles sur place pendant le festival pour les personnes non vaccinées. A noter que des arches de comptage seront installées pour limiter l’événement à 50.000 personnes simultanément sur le site.

Les quais de Loire seront bien entendus interdits aux automobilistes pendant la durée du festival. Pour les cyclistes, il faudra prendre son mal en patience, aucun itinéraire bis n’a été mis en place, explique Serge Grouard.

Dixième édition

Pour ce dixième festival, dont le premier s’est tenu il y a presque 20 ans (« je crois qu’on peut parler de belle réussite », estime le maire d'Orléans), les anciens pays et fleuves invités sont tous conviés. Près d’une vingtaine de bateaux étrangers (Portugal, Pays-Bas, Italie, Pologne, Espagne, Angleterre) seront ainsi présents parmi les 200 attendus. Le budget, estimé à près de 2 millions d’euros dont 100.000 euros liés au covid, est sensiblement identique à la précédente édition.

Si au début des années 2000, l’objectif du Festival de Loire était simplement qu’Orléans se retourne vers son fleuve, le maire Serge Grouard veut désormais « continuer à créer de l’activité sur la Loire, au-delà de l’événement ». Une réflexion (date, impact écologique, etc.) est d’ailleurs en cours en mairie, avec l’opposition, autour de l’évolution du festival dans les prochaines années.