Passée par Orléans, l’armée de Terre a lancé sa campagne de recrutement

« Peux-tu le faire ? » C’est le message de la nouvelle campagne de recrutement lancée récemment par l’armée de Terre. Une campagne qui doit se poursuivre jusqu’en 2028, avec, comme objectif, de recruter 16.000 personnes tous les ans. « On renouvelle cette campagne tous les quatre ans afin de ne pas lasser le public et de relancer de nouveaux messages, de réactualiser les véhicules que l’on peut voir dans les visuels, les nouveaux matériels, les nouvelles façons de fonctionner », explique Alyssa, officier communication au groupement de recrutements et de sélections.

"Une invitation au défi"

Pour cette rentrée, l’idée est de capter les jeunes : « on leur lance une invitation au défi, celui de s’engager et de surtout dépasser ses limites, qui est l’une des valeurs fondamentales de l’armée, de découvrir une meilleure version de soi-même », poursuit Alyssa. Celle-ci s’accorde à dire que ce chiffre de 16.000 recrutements par an est un objectif ambitieux. « L’an dernier, on a un peu peiné mais on a conclu l’année sur de bons résultats, et là pour 2024, les recrutements sont en hausse, ce qui est plutôt bon signe. On est relancé sur une bonne voie et on retrouve des chiffres qu’on a pu faire en 2020 », explique-t-elle.

C’est pourquoi elle et ses collègues se déplacent pour aller à la rencontre de tous ces jeunes. Car Alyssa en a bien conscience : « parfois, ils ont cette barrière de venir eux-mêmes. Faire le premier pas vers des militaires, ça peut être impressionnant. L’objectif donc, au travers de ces événements, c’est de venir nous-mêmes auprès du public pour leur faire découvrir l’armée, son matériel, ses fonctions, ses missions. » Et souvent, c’est un peu le même genre de motivations qui poussent ces futurs militaires à s’engager : « le goût de l’aventure. Il y a des métiers classiques au sein de l’armée de terre : RH, comptable, communiquant… Mais cela reste dans un milieu atypique, ça va être une expérience humaine qu’on va vivre nulle part ailleurs ».

Simulateur, casque de réalité virtuelle, parcours sportif...

Au contraire, le fait de partir à l’étranger, et donc, loin de ses proches et de sa famille peut constituer un frein à certains postulants. Alyssa va plus loin : « dans le métier de militaire, on peut être amené à sacrifier sa vie pour notre travail, mais une des causes qui revient le plus régulièrement, c’est surtout la volonté de ne pas s’éloigner de son territoire natal. »

Place du Martroi à Orléans, il y a notamment un simulateur de vol en hélicoptère, un casque de réalité virtuelle, un parcours sportif ou même des dégustations de rations. On ne lésine pas sur les moyens pour attirer les jeunes, et à chaque fois, Alyssa essaye de leur faire découvrir des domaines qu’ils ne connaissent pas forcément : « il y a beaucoup de spécialités qui sont très peu connues et pourtant très intéressantes, comme l’aviation légère. Nous aussi on a des hélicoptères, des pilotes, des météorologues ou des mécaniciens. »

Alyssa et son équipe prolongeront notamment la campagne de recrutement de l’armée de Terre le samedi 12 octobre à Angers, place La Rochefoucauld.