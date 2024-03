Passée par The Voice, Kiona dévoile son premier single sur Vibration !

C’est toujours aussi solaire et pétillante que Kiona a débarqué dans Debout tout le monde ce vendredi matin sur Vibration. Découverte l’an dernier dans The Voice où elle a atteint les demi-finales, la chanteuse de 17 ans originaire de Saint-Avertin (Indre-et-Loire) franchit un cap seulement un an plus tard. Cœur de pierre, son tout premier single, est disponible depuis aujourd’hui sur Vibration et toutes les plateformes. "C’est une chanson que j’avais écrite à 15/16 ans et que j’ai sortie du tiroir après The Voice pour la retravailler", raconte-t-elle. L’histoire d’un amour qui se fane, "une situation que tout le monde a vécue, assez banale mais qui ne l’est pas pour autant". Inspiré de sa propre expérience mais aussi de celles de son entourage ou de ce qu’elle a pu voir sur les réseaux sociaux, ce titre "peut parler à beaucoup de personnes garçon ou fille, elle met du baume au cœur et regroupe de la musique actuelle avec des paroles profondes".

Une vie à mille à l'heure

Si aujourd’hui Kiona fait le grand saut avec la sortie de son premier single, c’est grâce à son passage dans The Voice, un véritable tremplin pour celle qui a débuté très tôt la musique au conservatoire. "C’est l’expérience de ma vie. Je suis fière du parcours que j’ai fait et d’une certaine manière c’est une victoire puisque j’ai gagné le respect et le soutien du public". Un soutien qui s’est prolongé sur les réseaux sociaux avec tout une communauté qui suit son parcours. Preuve en est, elle vient d’atteindre les 200 000 abonnés sur TikTok, et elle compte aussi près de 60 000 followers sur Instagram. "Plus j’avance, plus je propose ce que je fais et plus les gens aiment ça. Il faut rester naturelle !", analyse la lycéenne. Car oui, il n’y a pas que la musique qui rythme sa vie. Il y a les cours aussi, surtout avec le baccalauréat à passer dans quelques mois ! Même si elle aime étudier, Kiona avoue tout de même que "c’est un peu compliqué de concilier les deux". Et d’ajouter. "D’autant que j’ai pas mal d’objectifs cette année, avec des concerts, des chansons mais aussi le permis de conduire ! C’est palpitant d’avoir une vie aussi chargée à 17 ans".

Programmée au Tour Vibration

Ambitieuse, déterminée, Kiona sait garder les pieds sur terre. Et son entourage y est pour beaucoup. "La famille c’est ce qui m’aide à tenir. Je suis vraiment une fille à papa et à maman, je les ai toujours avec moi. Aussi depuis septembre, je travaille avec Joao mon agent qui concrétise mes projets". Bien entourée avec une identité forgée, des ambitions, un premier single... Prochaine étape l’album ? Pas pour le moment. "C’est un gros projet qui demande beaucoup de temps et de soutien. En revanche, pourquoi pas sortir un EP (4 à 6 titres) pour montrer la panoplie de ce que je peux faire".

Côté scène, la Tourangelle annonce un spectacle phare qu’elle "prépare d’arrache-pied" au Nouvel Atrium de Saint-Avertin le vendredi 24 mai à 20h30, où elle jouera ses propres chansons mais aussi les musiques qui ont marqué sa vie en tant qu’artiste. Autre grand rendez-vous, et pas des moindres, ce sera en septembre prochain sur la scène du Tour Vibration ! "C’est un truc de fou ! La plupart des artistes qui y sont c’est ce que j’écoute avec mes copines, je n’arrive toujours pas y croire". Rendez-vous à la rentrée Kiona !