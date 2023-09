Mauvaise nouvelle en cette rentrée 2023 pour les usagers du réseau Aléop. Malgré elle, la Région des Pays de la Loire annonce tardivement que la SNCF supprime 17 trains TER à partir de lundi prochain sur les axes Angers – Laval, Nantes – Ancenis et Nantes – Pornic. Le groupe ferroviaire justifie ces suppressions de dernière minute "par une immobilisation de rames liées à la recrudescence des heurts d’animaux, des tensions sur les effectifs de techniciens et des indisponibilités des centres de maintenance limitrophes pour intervenir sur les rames endommagées".

Cette situation jugée "inacceptable" par le Conseil régional va impacter plus de 2000 usagers au quotidien et devrait perdurer jusqu’en octobre. L’institution déplore "le manque d’anticipation de SNCF et exige que le transporteur mette rapidement tous les moyens en œuvre pour que cette situation se règle rapidement dans le temps et impacte le moins possible les usagers".

La présidente de la Région Pays de la Loire Christelle Morançais s’entretiendra avec Christophe Fanichet, directeur général de SNCF voyageurs, pour exprimer "son fort mécontentement" et obtenir un retour à la normale au plus vite ainsi que des solutions de transport de substitution et des modalités de dédommagements pour les usagers.