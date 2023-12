Il date de 1922, a une jolie couleur rose, et il est fait de carton : le fameux permis de conduire. Certains jeunes qui nous lisent ne savent peut-être pas du tout de quoi on parlent, mais pour ceux qui conduisent depuis plus de 10 ans et qui ne l’ont jamais perdu, soyez attentifs.

En effet, la fameuse relique est en train d’être remplacée par un permis de conduire au format carte bleue plastifié, et donc, bien plus difficile à déchirer.

Pas de panique, vous avez encore un peu de temps avant de changer votre vieux permis. Il faut le faire d’ici le 19 janvier 2033. Après cette date, vous vous exposerez à une amende de 11 euros si vous vous faites contrôler par les policiers.

Cependant, si votre permis tient encore la route, nul besoin de se précipiter sur le site de l’ANTS pour en obtenir un nouveau. Il est vrai que dernièrement, certains ont déjà pu recevoir des SMS frauduleux faisant croire qu’il fallait le faire.

À l’inverse, si vous avez perdu votre papier rose ou s’il commence à partir en lambeau, il faudra faire une demande à l’ANTS pour en avoir un nouveau. Un service qui n’est pas gratuit et qui vous coûtera 25 euros.