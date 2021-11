Perturbations ce lundi dans les transports en Centre-Val de Loire et en Pays de la Loire

Des perturbations sont en effet à prévoir tout d’abord sur les rails. En Pays de la Loire, comptez un TER sur trois seulement en circulation ce lundi. Les syndicats de conducteurs dénoncent une "dégradation des conditions de travail". Ils réclament notamment des embauches supplémentaires et une meilleure rémunération. Les lignes les plus impactées sont celles de Nantes - Angers - Le Mans ; Nantes - Angers - Sablé-sur-Sarthe - Laval - Rennes ; Le Mans – Laval ou encore Angers - Cholet.

Transports en commun

Pas d’amélioration ce lundi côté transport en commun au Mans. Les syndicats du réseau Setram restent mobilisés contre le licenciement de deux agents, qu’ils jugent abusifs. Conséquence, le trafic est une fois de plus perturbé. Comptez un tram toutes les 9 minutes, et les lignes 13 et 26 sont supprimées. Plus d’infos sur le site du réseau Setram.

En Centre-Val de Loire aussi, des perturbations dans les transports sont à prévoir. À Bourges, un mouvement social perturbe ce lundi le réseau Agglobus. Les horaires de passage des bus sont susceptibles de changer. Plus d’infos sur le site d’Agglobus.

Dans le Loiret, le réseau Rémi sera également perturbé. Des chauffeurs TRANSDEV, des Cars Dunois et TAO-KEOLIS répondent à un appel à la grève lancé par plusieurs organisations syndicales pour dénoncer les conditions de travail. Une manifestation est par ailleurs prévue ce lundi, à 9h30, à Saint-Jean de Braye.