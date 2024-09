Et si les Daft Punk faisaient une apparition dans Piece by Piece, le film Lego retraçant la vie de Pharrell Williams ? C’est en tout cas ce que suggère la toute nouvelle affiche du film, dévoilée ces derniers jours. Une affiche sur laquelle on aperçoit plusieurs personnages, dont le duo masqué, auteur des mythiques One More Time, Robot Rock, Around The World… ou bien encore évidemment, Get Lucky, en collaboration avec Pharrell Williams.

Le biopic arrive en salles le 11 octobre prochain. Et un premier trailer a déjà été mis en ligne.