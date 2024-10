Pierre Garnier reprend la musique d’une célèbre marque !

Alors qu’il vient de sortir ces dernières semaines un duo avec M. Pokora sur son titre Chaque seconde, Pierre Garnier dévoile ce lundi 30 septembre une nouvelle collaboration musicale. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle est originale, puisque le vainqueur de la dernière édition de la Star Academy reprend… le slogan de la marque Gillette, spécialisée dans le rasage !

Les fans conquis ?

Il s’agit en fait d’un partenariat rémunéré entre la marque et l’artiste, qui a donc élaboré une version un peu rock du slogan « La perfection au masculin ». Pierre Garnier a confié s’être « éclaté » dans l’exercice, et à en croire les premières réactions sur les réseaux sociaux, les fans semblent conquis également. « Le mec, il pourrait reprendre une souris verte, ça serait incroyable quand même », écrit par exemple un internaute. Et vous, vous validez ?