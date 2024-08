Pierre Garnier : un single d’or et une pause bien méritée !

Le vainqueur de la Star Academy enchaine en effet les succès ! Son premier titre, «Ceux qu’on était » est d’ores et déjà l’un des plus gros succès musical de l’année. Il s’est hissé en tête des charts pendant de nombreuses semaines. Son deuxième single semble confirmer la tendance. « Nous, on sait » vient d’être certifié Single d’Or par la SNEP, pour plus de 15 millions de streams !

Pause estivale

L’heure est donc venue pour Pierre Garnier de prendre un peu de vacances, un repos bien mérité ! Le chanteur a annoncé sur ses réseaux sociaux prendre du temps pour lui. « Je ne serai pas très présent ici avant le mois de septembre. Le temps de reprendre le plein d’énergie pour tout ce que je vous prépare à la rentrée ».

Et la rentrée s’annonce en effet chargée. Il débutera d’ailleurs sa rentrée par le Tour Vibration ! Sa présence a été confirmée il y a quelques semaines. Puis Pierre Garnier préparera assidument sa première tournée, le « chaque seconde Tour » qui aura lieu en 2025. Un beau programme en perspective…